Legno e Ivana Spagna insieme nel singolo Sarà bellissimo

(Di martedì 23 aprile 2024)e iduettano nel, brano che ricorda gli evergreen del passato Tra l’estate alle porte e le sue calde notti tormentate, è in arrivo l’inedito feat tra, un brano che irrompe come mezzo per alleggerire i cuori, alzando le braccia, cantando a squarciagola:, nuovodisponibile in digitale e in rotazione radiofonica a partire da venerdì 26 aprile. Le sonorità di(etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy) ricordano gli evergreen del passato e, inevitabilmente, porteranno tutti alla spensieratezza di quei tempi, a cantare tutti ...

E’ il brano nato da questa inedita collaborazione, disponibile in digitale e in radio a partire da venerdì 26 aprile Tra l’estate alle porte e le sue calde notti tormentate, è in arrivo l’inedito feat tra Ivana Spagna e Legno , un brano che irrompe come mezzo per alleggerire i cuori, alzando le ... (lopinionista)

La scuola di Cometa e IGT insieme per un progetto di mobilità europea - Roma, 23 apr. – Studentesse e studenti di Cometa varcano per la prima volta i confini dell’Italia per un’esperienza di mobilità internazionale. In questi giorni, ventisei tra ragazze e ragazzi delle c ...askanews

In arrivo l’inedito feat tra Ivana spagna e legno - Tra l’estate alle porte e le sue calde notti tormentate, è in arrivo l’inedito feat tra Ivana spagna e legno, un brano che irrompe come mezzo per alleggerire i cuori, alzando le braccia, cantando a sq ...radiowebitalia

IVANA spagna feat. legno, “Sarà Bellissimo”: il brano, nato da questa inedita collaborazione - L’inedito feat tra Ivana spagna e legno, un brano che irrompe come mezzo per alleggerire i cuori, cantando a squarciagola: “Sarà Bellissimo” ...corrierequotidiano