Lecce - c' è la mano di Gotti nella svolta della squadra giallorossa

Sassuolo 0 Lecce 3 Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5.5, Toljan 5, Erlic 5, Ferrari 5.5, Viti 5.5 (1’ st Doig 6); Matheus Henrique 6, Bajrami 5.5 (1’ st Volpato 6); Defrel 5.5 (1’ st Mulattieri 6), Thorstvedt 5 (20’ st Lipani 6), Lauriente’ 5.5 (40’ st Ceide sv.), Pinamonti 5.5. Allenatore: Ballardini 5. Lecce (4-4-2): Falcone 6, Gendrey 7 (39’ st Venuti sv.), Pongracic 7, Baschirotto 6, Gallo 6.5; Blin 6, Dorgu 7 (30’ st Berisha 6), Rafia 6 ... (sport.quotidiano)

Milano, 6 aprile 2024 - Allungare momentaneamente sulla Juventus e provare a restare, per quanto possibile, in scia all'Inter capolista: il duplice obiettivo riesce perfettamente al Milan, che liquida la pratica Lecce già nel primo tempo grazie alle reti di Pulisic e Giroud. Nel mezzo i giallorossi avevano battuto un colpo con Gonzalez, il cui colpo di testa viene respinto dalla traversa: il resto lo fa Krstovic, che a ridosso del duplice ... (sport.quotidiano)

Il Milan non vuole fermarsi ed è atteso da un doppio impegno in salsa giallorossa. La squadra di Pioli, che in campionato sembra sempre più vicina al secondo posto, blindato nei confronti della Juventus che ha sempre più perso terreno, dovrà dimostrare di non pensare già alla sfida di Europa League contro la Roma, di avere la mente sgombra contro il suo talismano Lecce, avversaria con cui, nelle ultime 24 partite, è rimasto imbattuta per 23 ... (sportface)

Salerno, 16 marzo 2024 - Allo Stadio Arechi Salernitana e Lecce si giocano una buona fetta di salvezza in questo sabato pomeriggio di Serie A. Il momento non è dei migliori né per i padroni di casa, reduci da 4 sconfitte e due pareggi nelle ultime sei, né per i salentini che inseguono la permanenza nella massima categoria con Luca Gotti come nuovo allenatore. Lato formazioni, la Salernitana si affida a Costil e non Ochoa in porta, mentre ... (sport.quotidiano)

