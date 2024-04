Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di martedì 23 aprile

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 22 aprile 2024. Ariete Quando la Luna va in opposizione (Bilancia) le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono risultare difficili ma i conflitti sono utili per liberare le tensioni accumulate. Non potete nemmeno voi, giganti dello Zodiaco, riprendere di colpo tutto ... (iltempo)

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di oggi, domenica 21 aprile Ariete Gentile Ariete, non perdere tempo… con persone perditempo, la tua situazione astrale è grandiosa per l'attività professionale, è molto promettente per i soldi. Non potete, però, fare tutto da soli. Più di un aiuto concreto avreste bisogno di un'assistenza spirituale, un segnale di approvazione, la presenza più calda e appassionata di chi amate. ... (liberoquotidiano)

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 20 aprile 2024. Ariete Una primavera così non si può dimenticare, e ci sono ancora due mesi da vivere! Ieri il Sole è uscito dal segno, sentirete ancora un po' di stanchezza, ma la conclusione del mese sarà molto buona. Partite immediatamente con affari e carriera, ... (iltempo)

Ecco l'oroscopo di Branko di venerdì 19 aprile Ariete Saluti al vostro mese zodiacale che arriva alla conclusione in una cornice astrale con i colori più sgargianti della primavera. Magnifica protezione delle stelle che incidono sulla vita sentimentale, affetti familiari, amicizie. Nel segno vi restano Venere e specialmente Mercurio che produce un movimento esaltante per il lavoro praticamente tutti i giorni fino al 15 maggio. La presenza ... (liberoquotidiano)