Le serie TV più viste su Netflix - HBO e Disney+ nel 2024

Il problema del Sassuolo non è l'ormai consolidata abitudine alla Serie A (undicesima consecutiva dopo quasi un secolo senza alcuna partecipazione al massimo campionato) ma la mancanza di motivazioni dei giocatori per restarci. Avendo fondato il suo successo sulle cessioni, i calciatori sanno di poter bussare alla porta in estate e chiedere di essere venduti. A maggior ragione in caso di retrocessione: i giocatori sono consapevoli del fatto ... (liberoquotidiano)

Non si chiude bene, il turno del campionato di Serie C di Pallanuoto, che coinvolge le tre squadre modenesi: il bottino è di un solo punto in tra gare, e la zona Retrocessione si fa sempre più vicina per Penta Modena, ed Onda Blu Formigine. I ragazzi di Pierantoni hanno retto per tre tempi alla Coop Parma, giocando alla pari, e fiorando il pari nell’ultimo tempo, salvo poi fallire un rigore, ed una facile occasione da rete, che di contro i ... (sport.quotidiano)

Arriva un altro ko per il Gaetano Scirea, che al termine di un match in equilibrio per 40’, cade 75-70 (21-22; 45-40; 59-57) sul campo di Riccione. La squadra di Ferro, trascinata da Russu e Gardini, ha provato più volte a scappare, ma lo Scirea di un positivo Francesco Poggi resta sempre in scia, fino al finale in cui ai ragazzi di coach Emiliano Solfrizzi manca la zampata vincente: è dunque la terza sconfitta consecutiva, che rende calda la ... (sport.quotidiano)

Lecco, 20 aprile 2024 – Buso illude il Lecco, poi Pohjanpalo e Busio lo riportano alla realtà e lo avvicinano alla serie C. Contro la terza forza del campionato, il Lecco ha giocato una signora partita e, soprattutto nel primo tempo concluso in vantaggio, ha messo in difficoltà i più quotati avversari. Ma alla fine la sconfitta per 2-1 spinge il Lecco, ultimo della classe, a meno 10 dai playout… a 4 giornate dal termine. Una condanna, o ... (sport.quotidiano)

Uno spettro si aggira per l’Europa. Ma anche per le Americhe, il Giappone o Taiwan: insomma, il mondo libero tutto. È la paura dell’atomica. Magari solo di un ordigno tattico o di Zaporizhzhia diventata teatro di una prova di forza maldestra. O ancora dell’Iran che arricchisce uranio a una ventina di miglia dalla città santa di Qom. L’idea dell’apocalisse, ricacciata indietro a lungo dal pensiero comune insieme al Patto di Varsavia, ricompare ... (linkiesta)