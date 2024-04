Le Regine del Crimine | Kristen Gilbert l’infermiera che uccideva i veterani dell’esercito Usa

Truong My Lan, 68 anni, una delle donne più ricche del Vietnam arrestata nel 2022, è stata condannata a morte per frode aggravata e continuata. In Vietnam è considerato il processo del secolo. A capo di un impero immobiliare, il Van Thinh Phat Holdings Group, Truong , che sviluppava appartamenti di lusso, hotel, uffici e centri commerciali, la donna era diventata un’icona del nuovo Vietnam comunista ma dall’anima capitalista. In Vietnam nessuno ... (panorama)

Sfilano su tutte le passerelle che contano, collezionando innumerevoli campagne e copertine prestigiose, pur non avendo un cognome famoso e altisonante. Anche se sono amate da grandi maison, giornali e fotografi, è probabile che ai non addetti ai lavori il loro viso e il loro nome dicano poco. Ve le presentiamo noi (vanityfair)

"Papà, prendi mamma per i capelli e vieni in Siria, lei non ha diritto ad alcun parere. Se mio marito decide che io non posso uscire, io non posso uscire: la donna si deve prostrare al marito, al quale deve obbedienza totale”. Così parlava con il padre Maria Giulia Sergio nata a Torre del Greco in provincia di Napoli il 23 settembre 1987. La donna è stata protagonista di una tragica vicenda culminata con la sua morte nel 2017, dopo che era ... (panorama)