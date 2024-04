Le pagelle Pinali - che ingresso e che coraggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) BRUNO 5,5: Che peccato che la sua carriera italiana, modenese, si chiuda con un match che con lui, con la sua storia c’entra poco, con un destino già scritto e una squadra che lotta soltanto a singhiozzo, certo non identificabile a immagine e somiglianza del suo capitano. Capitano che, come gli altri, si perde in un addio carico d’affetto, ma amaro nel sapore sportivo lasciato in bocca. Un giro di campo a salutare tutti, alla fine, il volto disteso di chi ha già pianto le sue lacrime e, probabilmente, è consapevole che la stagione è stata fin troppo lunga. SAPOZHKOV 5: I numeri lo affossano meno di altri, anzi, sono anche buoni, con una positività in attacco al 68%. Il problema è che dopo il 20 le prestazioni sufficienti o anche discrete di questo ragazzo si trasformano in un incubo condito di errori in tutti i fondamentali, compresi quelli sistematici dopo i time out che Stoytchev ...