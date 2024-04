Le navi da crociera sono una catastrofe per il pianeta

La Spezia, 15 aprile 2024 – La settimana appena conclusa ha segnato un avvio sotto il segno dell’innovazione e della sostenibilità per la stagione crocieristica alla Spezia, che guarda così al futuro in modo sempre più positivo. Sul Molo Garibaldi, Spezia & Carrara Cruise Terminal ha accolto in pochi giorni ben Cinque navi da crociera, fra cui le nuovissime Sun Princess e Oceania Vista. Sun Princess è stata recentemente consegnata da ... (lanazione)

Pechino, 15 mar – (Xinhua) – Il mercato cinese del turismo crocieristico ha registrato un aumento significativo dalle vacanze per la Festa di primavera, offrendo uno sguardo all’accelerazione della ripresa cinese dei mercati turistici in entrata e in uscita. Agenzia Xinhua (romadailynews)

Dalian, 10 mar – (Xinhua) – Una nave da crociera Zuiderdam operata da Holland America Line ha attraccato oggi nella citta’ portuale di Dalian, nella Cina nord-orientale, segnando la ripresa delle attivita’ di crociera internazionale del terminal di Dalian. Questa e’ la prima nave da crociera internazionale a visitare il nord-est della Cina da quando il Paese ha annunciato il pieno ripristino del trasporto di navi da crociera internazionali ... (romadailynews)