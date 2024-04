Le Iene - il toto-nomi sulla prossima conduzione di Sanremo Le anticipazioni 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 aprile 2024) Le, è partito ilper ladel Festival di2025. Ecco leSubito dopo la fine del festival di, è partito ilper lanel 2025. Nel servizio in onda stasera, martedì 23 aprile, in prima serata, su Italia1, Stefano Corti ha intervistato alcuni dei personaggi che sarebbero in lizza per presentare la kermesse canora, tra cui: Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio e Alessia Marcuzzi. Alcune delle dichiarazioni rilasciate all’inviato: A Paolo Bonolis Stefano Corti chiede se la Rai lo abbia già contattato. Bonolis risponde: “Sì, sì, mi ha parlato, mi ha ...