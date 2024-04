Lazio-Juventus | programma e telecronisti Mediaset ritorno semifinale Coppa Italia 2023 2024

Strada apparentemente in discesa per la Juve verso la finale di Coppa Italia dopo il 2-0 all’andata contro la Lazio in una insolita serata in cui i bianconeri hanno trovato la firma contemporanea di Chiesa e Vlahovic, i due attaccanti che per diversi motivi erano mancati ad Allegri all’inizio della primavera e che costringono i […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (infobetting)

Roma 22 aprile 2024 - Un posto in finale di Coppa Italia, è questa la posta in palio della sfida di domani all'Olimpico che metterà di fronte Lazio e Juventus nella semifinale di ritorno della Coppa nazionale. Da una parte i biancocelesti vanno a caccia di un'improbabile rimonta, dopo il 2-0 patito all'Allianz Stadium in occasione dell'incontro d'andata, dall'altra parte i ragazzi di Allegri puntano a conservare il vantaggio che Chiesa e ... (sport.quotidiano)

“Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello scudetto”. E’ questo il tweet postato dalla Juventus per complimentarsi con l’Inter per la vittoria dello scudetto numero venti della sua storia. Il club bianconero, che guida la classifica a quota 36 trionfi in Italia, è stato per metà stagione la rivale dei nerazzurri, cedendo soltanto a ridosso del secondo scontro diretto, prima di essere scavalcata, in un peiodo di crisi, anche dal ... (sportface)

L’Inter è diventata oggi campione d’Italia ufficialmente. Battendo il Milan ha raggiunto la sua seconda stella. La Juventus si è complimentata subito su X. campioni – L’INTER È CAMPIONE d’Italia! La squadra di Simone Inzaghi ha raggiunto l’obiettivo al 22 aprile 2024, che rimarrà una data storica per il derby vinto contro il Milan a San Siro in trasferta. La Juventus, che fino a febbraio ha reso questo campionato più avvincente, si è arresa al ... (inter-news)

Tra andare e non andare in finale di Coppa Italia, ecco, ci passa un obiettivo stagionale. La Juventus è chiamata a resistere dopo il 2-0 dell`andata... (calciomercato)