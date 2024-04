Lazio-Juventus LIVE 0-0 - occasione per Cambiaso

finale di Coppa Italia a rischio per cinque questa sera, nella sfida di ritorno tra Lazio e Juventus che mette in palio il primo posto per l`atto...

Ultima occasione di riscatto per la stagione di Lazio e Juventus. Da una parte i Bianconeri puntano con decisione alla vittoria della Coppa Italia che, con la qualificazione in Champions ormai alla portata, darebbe un altro sapore a una Serie A ...

Sorrentino non si fida: "Juve, il futuro è senza Allegri" - L'ex portiere granata Stefano Sorrentino, presente negli studi di Mediaset per la gara di Coppa Italia tra Lazio e Juventus, ha espresso la sua idea sul futuro dei bianconeri: "Sanno benissimo che è ...torinogranata

Zazzaroni: "Se punti sui giovani non sei la Juventus" - "Devono rifare buona parte della squadra perché questa Juventus non è da Champions. Se punti sui giovani non sei la Juventus: alla Juventus devi vincere, il resto non ...tuttojuve

LIVE Lazio-Juventus 0-0: la partita in diretta - Tudor opta per il ritorno di Romagnoli al centro della difesa e apporta alcune modifiche a centrocampo. Anche se Immobile è disponibile, non è ancora al massimo della forma, quindi Castellanos sarà il ...footballnews24