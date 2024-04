(Di martedì 23 aprile 2024) Laparte dai due gol di vantaggio realizzati nel match di andata, mentre laspera nella rimonta per qualificarsi alla finale di

Lazio e Juventus si sfidano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata la Juve ha vinto 2-0. diretta TV in chiaro su Canale 5.Continua a leggere

Lazio-Juventus , le Formazioni ufficiali : pronostico marcatori , ammoniti e tiratori della sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Adesso mai o mai più. Reduci da una stagione piuttosto in chiaroscuro, Lazio e Juventus si ...

COPPA ITALIA Lazio - Juve, Tudor: "Stasera c'è voglia di fare l'impresa" - Serve un'impresa, la Lazio lo sa. La squadra di Tudor è chiamata a ribaltare il 2-0 della semifinale di andata contro la Juve. Il tecnico biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Mediaset. "C’è la ...noibiancocelesti

Lazio-Juventus, la semifinale di ritorno di Coppa Italia in diretta: le formazioni ufficiali - La Lazio ha vinto gli ultimi due match interni contro la Juventus, entrambi in Serie A; i biancocelesti non arrivano a tre successi consecutivi davanti al proprio pubblico contro i bianconeri dal ...msn

Lazio, Cataldi a LSC: "Ecco cosa non dobbiamo fare. Spero tanto di..." - Nel pre partita di Lazio-Juve, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Danilo Cataldi. Queste le parole del centrocampista: "La Lazio dovrà fare una partita importante, ...lalaziosiamonoi