Lazio-Juve 0-0 LIVE | sintesi - tabellin - risultato e cronaca live

Ultima occasione di riscatto per la stagione di Lazio e Juventus. Da una parte i Bianconeri puntano con decisione alla vittoria della Coppa Italia che, con la qualificazione in Champions ormai alla portata, darebbe un altro sapore a una Serie A ...

Terzo incrocio in meno di un mese tra biancocelesti e bianconeri. Si parte dal 2-0 dello Stadium per la squadra di Allegri. Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5 alle 21