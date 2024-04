Lazio - i convocati per la Juve | la scelta su Immobile e Guendouzi

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Lazio Alberto Gilardino, allenatore del Genoa , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Lazio . Assenti gli infortunati Matturro e Malinovskyi oltre a Vitinha , Messias e Bani. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Leali, Martinez, Sommariva.Difensori: […] (calcionews24)

Igor Tudor, allenatore della Lazio , ha diramato la lista dei giocatori convocati in occasione del match di Serie A contro il Genoa Igor Tudor, allenatore della Lazio , ha diramato la lista dei giocatori convocati in occasione del match di Serie A contro il Genoa . Assenti Immobile e Guendouzi, oltre a Provedel e Zaccagni. Recupera Romagnoli . Di seguito l’elenco completo. […] (calcionews24)

c La Juve ha diramato la lista dei Convocati di Allegri per la sfida contro la Lazio di Coppa Italia. Out Kean per infortunio, Gatti squalificato. Stessa sorte anche per De Sciglio (out per infortunio). 1 Szczesny 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 7 Chiesa 9 Vlahovic 11 Kostic 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Yildiz 16 McKennie 17 Iling-Junior 20 Miretti 22 […] (calcionews24)

convocati, La lista dei 26 per domani: fuori solo Nzola - Questo l'elenco dei convocati della Fiorentina diramato da Vincenzo Italiano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma domani sera alle 21:00 a ...firenzeviola

Lazio, Kamada fuori dai convocati per la Juve: ecco perché - Il calciatore giapponese non è tra i convocati per la gara in programma questa sera all'Olimpico. Ecco qual è la ragione della sua assenza ...cittaceleste

Lazio, tra i convocati contro la Juventus non c'è Kamada: il giapponese out per un problema muscolare - C'è un'assenza dell'ultimo minuto in casa Lazio. I biancocelesti infatti contro la Juventus non potranno contare su Kamada. Il giapponese dopo le tante panchine con Sarri ...ilmessaggero