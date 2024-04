Lavazza compra Ivs - Opa sull’azienda leader delle macchinette del caffè

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 aprile 2024)Ivs, aziendanel settoredel. Dal Gruppo torinese è partita un’Opa volontaria per cassa, attraverso Grey, sul 100%azioni di Ivs Group. L’obiettivo diè quello, come è evidente, di rafforzare il proprio ruolo nell’ambito del vending per fare il salto e competere con maggiore incisività nel mercato internazionale. Per l’azienda si tratta di un avanzamento: già oggicontrolla una quota attorno al 20% di Ivs attraverso Torino 1895 Investimenti. L’Opa disu Ivs Come svela il Sole 24 Ore, l’operazione prevede accordi firmati dalla E-Coffee Solutions, controllata da LuigiSpa, e da Ivs Partecipazioni che è azionista di ...