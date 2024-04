L' autolesionismo della Sinistra sull' astensionismo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 aprile 2024) Come ogni post elezioni si torna a parlare del problema a «». E le elezioni regionali in Basilicata non hanno su questo fatto eccezione. La regola è di per se semplice, fin banale: chi perde cerca di trovare una scusa e soprattutto spostare l’attenzione dal risultato ad un tema «preoccupante». Prassi che unisce sia la destra che lache il centro, senza alcuna distinzione. Sconfitti, parlamentari vari quindi cominciano con la litania del «bisogna coinvolgere», oppure un bel «dobbiamo far capire, soprattutto ai più giovani…» etc etc etc. Concetti bellissimi che di concreto non hanno nulla. Ci sono però delle cose concrete che i vari partiti hanno fatto in queste ultime settimane, giorni caldi, giorni delle presentazioni delle liste dei candidati all’appuntamento elettorale dell’anno: le europee de 9 giugno. Il Pd ieri ad esempio ha ...