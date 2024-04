L’Aura torna con il nuovo singolo Pastiglie

(Di martedì 23 aprile 2024)annuncia il suo ritorno sulla scena musicale italiana con ilannuncia il suo ritorno sulla scena musicale italiana, a distanza di sette anni dalla sua ultima uscita discografica, con il, disponibile da venerdì 26 aprile per ADA Music Italy in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming. Attivo il pre-save.è un brano pop, scritto da Laura Abela e Andrea Bonomo e prodotto da Simone Bertolotti, in cui il sound uptempo in contrapposizione con il testo regala una riflessione sulla vulnerabilità dell’individuo. Il giudizio verso il prossimo viene sospeso e il racconto si focalizza sulla ricerca di elementi esterni che possano aiutare a trovare il proprio ...

Roberto Serafini torna in radio con “Sei una bomba (festa), una nuova versione riarrangiata da TempoXso, del celebre successo di Viola Valentino Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il singolo “Io ho in mente te”, presentato con successo anche al SanremON, evento che si è tenuto durante la ... (361magazine)

foto di Marco CarotenutoMILANO – In radio “Oltre I miei sogni” , il nuovo inedito di musu , scritto con Ivan Brunacci e Luca Rustici, che ha curato anche la produzione, disponibile in digitale (L’n’R Productions/Universal). Fuori anche il video con la regia di Salvatore Maiorano. “Oltre I miei ... (lopinionista)

ANNA il suo primo tour nei club a novembre 2024 [Info e biglietti] - Per ANNA Il 2024 si è aperto in grande stile con l’uscita del singolo “ I Got It ” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor ...newsic

“Oltre i miei sogni”, il nuovo singolo di musu - MILANO - In radio “Oltre i miei sogni”, il nuovo singolo di musu, scritto con Ivan Brunacci e Luca Rustici, che ha curato anche la produzione, disponibile ...lopinionista

Imagine Dragons Scatenano la Nuova Era Musicale con “LOOM”: Parte il Mega Tour Nordamericano - Scopri "LOOM", il nuovo album degli Imagine Dragons e unisciti a loro nel tour nordamericano 2024. Un viaggio musicale tra nuove sonorità e concerti imperdibili!lifestyleblog