Avevano preso di mira una palazzina in via Via Lorenzo Boninconti a Roma . decisi a mettere a segno un colpo. E alle 22 e 20 di ieri, sabato 23 marzo, due giovani malintenzionati ha iniziato a citofonare a tutti i condomini dello stabile al civico ...

furto anche al bar Belfiore, nel piazzale di Porta la Prato dove ieri sera, intorno alle 19.30, è intervenuta una volante dopo che una persona sarebbe stata messa in fuga dal sistema di allarme fumogeno L'articolo Firenze : tentato furto in un ...

Perugia, 22 aprile 2024 – Si è presentato nel negozio con il volto coperto e un bastone acuminato in mano. Voleva i soldi. Quando ha cercato di prendersi da solo le banconote nel registratore di cassa, la titolare del negozio ne ha approfittato per ...

Ladro tenta rapina a Castiglione del Lago ma la titolare lo colpisce con la scopa: 41enne fuggito dal negozio - Il Ladro puntava all'incasso del negozio, ma la rapina non è andata come si aspettava: la proprietarie l'ha perso a colpi di scopa in testo. È avvenuto a Castiglione del Lago ...notizie.virgilio

Rapinatore ko: preso a ramazzate in testa. Scappa e finisce in carcere - E' successo a Castiglione del Lago. L'uomo, 41 anni, già noto alle forze dell'ordine è stato messo in fuga dalla proprietaria a colpi di scopa. Ora è in prigione ...lanazione

Entra in banca e tenta rapina con un’arma giocattolo, il direttore lo convince a consegnarsi alla polizia - Un 35enne ha tentato una rapina in banca nel Catanese con l’ausilio di una pistola giocattolo. Il direttore dell’istituto bancario è riuscito a mediare e a far intervenire la polizia mentre convinceva ...fanpage