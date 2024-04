L’aborto accerchiato | i corpi delle donne sono sempre una buona moneta di scambio elettorale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Millenovecentosettantacinque. Il salotto di casa profumava di primavera ed io ero seduta a terra e probabilmente giocavo, mia madre era in cucina con una giovane donna che piangeva. Parlavano a bassissima voce. I loro sussurri mi avevano incuriosito come le altre volte in cui mia madre si ritirava in cucina per parlare con le amiche di chissà cosa, guardandomi severamente mentre faceva cenno di no con la testa per dirmi di restare dov’ero. Una richiesta che non ammetteva repliche e che mi inchiodava all’obbedienza ma con le orecchie che sembravano allungarsi per carpire qualche parola. Quei sussurri erano le persiane socchiuse su stanze inaccessibili: i segreti. Qualche anno dopo, seppi la verità su quelle parole respirate più che pronunciate. Quel giorno mia madre aveva accolto l’angoscia di una gravidanza indesiderata eppoi aveva aiutato ...