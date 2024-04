La Ue indaga su TikTok | Violate le regole a tutela dei bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) La Commissione Ue ha avviato un secondo procedimento formale nei confronti di. L’apertura in questo caso è volta a valutare se la società possa aver violato la legge sui servizi digitali quando ha lanciatoLite in Francia e Spagna. Bruxelles teme che il "programma task and reward" diLite, che consente agli utenti di guadagnare punti durante lo svolgimento di alcuni "compiti" su— come la visione di video, i contenuti grappi, l’assistenza ai creatori –, sia stato avviato senza una previa valutazione dei rischi che comporta, come la dipendenza dal sito. In particolare nel caso dei bimbi.