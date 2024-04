La storia di Adele Pardini - superstite di Sant’Anna | Ho ancora gli incubi e sogno la fuga disperata

Il nuovo album di Taylor Swift è il primo nella storia a oltrepassare 300 milioni di stream in un giorno - History made! On April 19, 2024, Taylor Swift’s The Tortured Poets Department was the first album in Spotify history to have over 300M streams in a single day.rivistastudio

I 10 migliori film erotici da guardare da soli o in coppia - Abbiamo selezionato dieci tra i migliori film erotici di sempre che esplorano la sessualità e l’intimità con creatività, romanticismo e un po’ di trasgressione.esquire

A Villa Adele conferenza sul Colosseo nell’ambito della rassegna “Percorsi” - Oggi 19 aprile, alle 17, presso il Museo civico archeologico di Villa Adele ad Anzio, secondo appuntamento della rassegna “Percorsi 2024 tra Arte, storia e Archeologia”. Tema della conferenza: “Il Col ...ilgranchio