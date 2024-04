La spocchia di Scurati contro i giornalisti di Rete4 | Non mi piacete - non ho stima di voi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 aprile 2024) Disgustoso spettacolo. “Non mi, non hodel vostro lavoro”. A parlare con senso di fastidio è proprio Antonionei confronti del cronista inviato da Nicola Porro ad intervistarlo nell‘ottobre del 2022. A Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 22 aprile si parla del caso legato al mancato intervento di Antonioa Chesarà: la trasmissione Rai condotta da Serena Bortone che ha scatenato il vespaio degli ultimi giorni. La sinistra grida alla censura, ma i fatti e gli accordi intercorsi tre azienda ed autore sono al centro di un’istruttoria voluta dai vertici Rai.manda a quel paese il cronista di: Porro ripropone il video Un monologo per il 25 aprile saltato per una presunta censura di TeleMeloni, accusa la sinistra. Anche se il monologo ...