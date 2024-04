La Spezia - minaccia e spintona i poliziotti | 22enne sarà rimpatriato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) La, 23 aprile 2024 – Otto denunciati per non aver mostrato il documento di riconoscimento, uno di loro poiche volevano controllarlo. Questo l'esito del 'pattuglione' nel quartiere Umbertino, che ha visto coinvolti, nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 aprile, personale della polizia spezzina, con il rinforzo del Reparto prevenzione crimine Liguria ed un equipaggio cinofilo della guardia di finanza. Innanzitutto gli operatori hanno condotto in questura 8 persone presenti in piazza Brin, sprovviste di un documento di identità, tutti denunciati per non aver esibito, senza giustificato motivo, un documento di riconoscimento. Durante le fasi del controllo, uno di essi, un ragazzo marocchino di 22 anni, ha assunto un atteggiamento ostile verso gli agenti, urlando minacce e arrivando a ...