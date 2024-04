La Spezia | La vocazione al sacerdozio di Samuele Bragazzi - tra sacrifici e rinunce per un legame indissolubile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) All’inizio un rifiuto netto, accompagnato dalla volontà di eliminare quel pensiero che così tanto imbarazza, turba e sconvolge. Diventare sacerdote, dedicare tutta la propria vita alla Chiesa è una scelta radicale, implica qualcosa che nel nostro mondo è quasi scomparso: l’accettazione del ’per sempre’. Nulla è più pensato in termini di scelta assoluta: lavoro, amicizie, mogli, mariti. Tutto, ma proprio tutto, è soggetto a fluttuazioni e cambiamenti. Ma a spaventare il sedicennenon è tanto la vertigine che procura qualcosa che non presuppone ritorni o ripensamenti. A fargli mancare la terra sotto i piedi è l’idea che quel pensiero, anche se lui cerca di contrastarlo in ogni modo, non solo non lo abbandoni ma cresca sempre di più. Per fare pace con se stesso, come ora racconta sorridendo, ci vogliono tre anni. La prima persona a cui ...