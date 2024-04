La sindaca di Marzabotto | 25 aprile divisivo? Solo se si è fascisti

(Di martedì 23 aprile 2024)(Bologna), 232024 – Ci sarà anche il padre di Ilaria Salis alle celebrazioni del 25, a Monte Sole, sul palco della commemorazione della strage di. Lo ha annunciato Valentina Cuppi,di, nella sede della Città Metropolitana, presentando le iniziative in programma nel giorno della Festa della Liberazione. Inoltre, durante le celebrazioni verrà anche letto il monologo di Antonio Scurati, diventato un vero e proprio caso nazionale negli ultimi giorni. “Il 25per chi è fascista o ha nostalgie per il fascismo – ha detto lanciando dure accuse laCuppi –, altrimenti è una festa per tutti gli italiani, perché è una verità storica che tutta l'Italia sia stata ...

