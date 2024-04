La sicurezza delle password tutela gli utenti

Marciapiede impraticabile a Melito in via delle Margherite. M5S protocolla una richiesta di intervento per la presenza di ratti e addirittura serpenti Dopo un sopralluogo in via delle Margherite al Marciapiede impraticabile, gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Melito hanno inviato una richiesta di intervento di messa in sicurezza al Comune. Nella loro richiesta mettono al corrente gli uffici del comune e la commissione straordinaria ... (puntomagazine)

Marciapiede impraticabile a Melito in via delle Margherite. M5S protocolla una richiesta di intervento per la presenza di ratti e addirittura serpenti Dopo un sopralluogo in via delle Margherite al Marciapiede impraticabile, gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Melito hanno inviato una richiesta di intervento di messa in sicurezza al Comune. Nella loro richiesta mettono al corrente gli uffici del comune e la commissione straordinaria ... (puntomagazine)

"Ci vogliono tante giornate così", ha esordito il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara all'evento "Insieme per educare alla Sicurezza stradale" organizzato dal MIM con ACI e Polizia di Stato presso il Polo della scuola di Guida Sicura Vallelunga. L'articolo Sicurezza stradale, l’impegno del Ministero. Valditara: “Rispetto delle regole e verso le persone, elementi fondamentali per una società migliore” [VIDEO] sembra essere ... (orizzontescuola)

Fiumicino, 11 aprile 2024 – “È con grande soddisfazione che annunciamo l’installazione di uno specchio all’incrocio tra via delle Came e via delle Carenarie a Focene”. A parlare, in una nota stampa, è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Patrizia Fata. “Tale incrocio era molto pericoloso per via della scarsa visibilità – spiega Fata – . La misura è volta a migliorare la sicurezza stradale nella nostra comunità, riducendo il rischio di ... (ilfaroonline)

Più si moltiplicano i gruppi di auto-aiuto per permettere alle donne di sentirsi più sicure in città, più lo Stato certifica il suo fallimento. Perché le donne, quando escono, devono sentirsi libere, non coraggiose.Continua a leggere (fanpage)