La seconda stella dell’Inter - la sciocchezza della regola che non esiste e le stelle negli altri Paesi

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr – Con la vittoria di ieri sera per 2 a 1 contro il Milan, i nerazzurri hanno vinto il ventesimo scudettoloro storia. Tempo, dunque, disulla maglia anche per l’Inter, quarantadue anni dopo la Juventus dei primi anni Ottanta, quella di Zoff, Gentile e Cabrini, per intenderci.Laarriva al termine di un campionato ben poco combattuto, se non, appena, fino agli inizi di gennaio, quando si pensava che la Juventus potesse riuscire a dare almeno un po’ di filo da torcere ai nerazzurri. Nel computo generale, gli uomini di Inzaghi sono arrivati al successo con 27 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta e appena 18 reti subite. Oltre a un distacco di 17 punti – ...