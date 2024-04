La seconda mezzanotte di Antonio Scurati ispira una serie in tre volumi di graphic novel a fumetti | in libreria dal 7 maggio

(Di martedì 23 aprile 2024) Laè un libro dello scrittorepubblicato nel 2011 dalla casa editrice Bompiani; il libro, ambientato nel futuro, hato unadivisa in tre, Ladidiventa unaUn romanzo ambientato nel futuro quello dello scrittoredal titolo La. Il libro, pubblicato dalla casa editrice Bompiani nel 2011, diventa ora unain tredisponibile dal 7 ...

Chi sono Antonio Scurati e Serena Bortone e cosa sta succedendo in Rai - La «narrazione» di una azienda «che censura è del tutto priva di fondamento», precisa il dg Giampaolo Rossi. In corso un’istruttoria ...ilsole24ore

Vietato il gelato dopo mezzanotte, l’ordinanza anti-movida del sindaco Sala a Milano spot boomerang - Ordinanza anti-movida a Milano: niente gelato e cibo da asporto dopo mezzanotte. I deliri di onnipotenza dei sindaci italiani si moltiplicano ...investireoggi

Commercianti contro l’orario accorciato dalle a mezzanotte e mezza per i dehors dei locali - Rivedere la chiusura anticipata dei dehors a mezzanotte e mezza perché non è economicamente sostenibile, contrastare l’abusivismo e correggere quantomeno i passaggi in cui alla voce “divieto di ...milano.repubblica