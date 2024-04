La Schlein si arrende al Pd | Divide - non rafforza No al mio nome sulla lista

(Di martedì 23 aprile 2024) La segretaria fa marcia indietro dopo il caos al Nazareno, ma così mette nei guai gli unici big alleati: Bonaccini e Boccia. Imbarazzo per la presenza indi Tarquinio, ex direttore di «Avvenire». De Luca molla la Annunziata: nessun appoggio.

La leader dem incappa nell'ennesima figuraccia politica: "Per me un miracolo solo una persona arrabbiata". Poi l'attacco alla premier: "Meloni chiusa nel palazzo"

Europee 2024, Stefano Bonaccini è capolista nel Nord Est: “Un nuovo inizio. Non me ne vado dall’Emilia Romagna” - L’annuncio di Elly Schlein: “Sfida decisiva, la sua esperienza decennale da Governatore e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che vogliamo condurre”. I ...ilrestodelcarlino

Le scelte del Pd. Cecilia Strada capolista. Da Gori a Maran: le sfide. Variabile Salis a sinistra - Pisapia e Toia lasciano il seggio, sorpresa Zan. In lizza anche Fiano e Pizzul. Candidature bis per Benifei e Tinagli. Obiettivo: confermare 5 eurodeputati.ilgiorno

Elezioni Europee, il Pd punta su Cecilia Strada ma la sorpresa è Alessandro Zan. Ed Elly Schlein «impone» Monica Romano - Tra i candidati candidati n lista nel Nord Ovest,l’ex m5s Eleonora Evi. Correranno per un seggio in Europa anche l’assessore Pierfrancesco Maran, l’ex deputato pd Emanuele Fiano e l’ex capogruppo al P ...milano.corriere