La Rieti di Jazz è un osso duro Ma Rimini vuole fare strada

(Di martedì 23 aprile 2024) Ci sono due settimane di pausa di fronte a RivieraBanca. Un unicum in una stagione intensa e lunghissima. All’orizzonte però, la sagoma è già ben visibile, è alta 178 cm e ha le treccine. ÈJohnson, che con la suaospiterà Rbr in gara1 e gara2 in programma nel Lazio sabato 4 e lunedì 6 maggio. Poi la serie si trasferirà aper gara3 di giovedì 9. Se dovessero essere necessarie, ecco gara4 al Flaminio sabato 11 e gara5 al PalaSojourner martedì 14. Ritmo altissimo. La sfida fa parte del tabellone Argento. La vincente di-Rbr se la vedrà con chi la spunterà tra Fortitudo e Treviglio, mentre dall’altra parte le sfide sono Trapani-Piacenza e Verona-Milano, con i siciliani favoritissimi per arrivare in finale. La Rinascita non parla più di salvezza, quella è stata conquistata con l’accesso ai playoff. ...