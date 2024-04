La ribellione del BROKEN Universe in TNA

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 aprile 2024) Il Palms di Las Vegas va nuovamente SOLD OUT attraverso la sesta edizione di Rebellion, PLE della Total NonStop Action Wrestling. L’evento in questione ha sempre regalato una vasta gamma di sorprese e soddisfazioni ai fan presenti nelle varie arene e in quelli ben saldi sul divano di casa. Nel 2019 Tessa Blanchard e Gail Kim diedero vita ad uno scontro da scolpire sulla pietra, per non parlare poi della conclusione della faida tra LAX e Lucha Bros. Nel 2020 a causa della pandemia mondiale l’evento venne trasmesso come duplice episodio settimanale su AXS TV e a causa della mancata presenza dell’allora campione massimo per i motivi sopra citati (proprio Tessa Blanchard che da li a poco verrà licenziata), Moose comparve con il vecchio TNA World Title dando seguito alla sua lunga battaglia contro i TNA Originals. Nel 2021 invece Mauro Ranallo fu il commentatore della ...