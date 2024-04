La retromarcia di Schlein è la prova che non controlla più il suo partito

(Di martedì 23 aprile 2024) Fermati Elly, fermati adesso: e lei si è fermata. Dopo ventiquattr’ore di ennesimo psicodramma, grande specialità della casa, Ellysi è resa conto che anche il donchisciottismo ha un limite, e dunque ha rimesso nel cassetto l’idea di inserire il suo nome nel logo del Pd cosa che, a suo dire, avrebbe portato voti, ma era risultata «divisiva», aggettivo in realtà blando rispetto alla sollevazione generale che si era registrata fuori e dentro il. Un’idea che – secondo quando risulta a Linkiesta – è stata privatamente criticata anche da Sergio Mattarella che a qualche interlocutore ha mostrato il suo fastidio per questa improvvisa scelta di personalizzare il confronto politico, una idea, notiamo noi, estranea alla cultura dei cattolici democratici. Dopo la bordata pubblica di Romano Prodi contro chi si candida e poi resta in Italia, si era ...

