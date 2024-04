La rassegna ParallelaMente si prepara al grande evento dell’estate sarzanese

Magnolia Estate 2024: La Dimensione Parallela si Apre a Milano - Il Circolo Magnolia dà il via alla sua rassegna estiva con un evento imperdibile: l'Opening Party della "Dimensione Parallela", in programma Sabato 18 Maggio 2024. Situato in via Circonvallazione Idro ...milanolife

PIEROZZI, Ranieri l'esempio. A Salerno per spiccare il volo - Nel match di ieri contro la Salernitana il primo assist decisivo è stato realizzato da Ranieri, ex giocatore dei campani. Proprio a Salerno, il difensore centrale viola ha trovato ...firenzeviola

Aqua Mater al Circuito, rassegna cinematografica intorno alla mostra di Salgado - Quattro film sull'acqua, la sua bellezza e il suo spreco. Aqua Mater al Circuito è la rassegna in programma al cinema Sivori (salita S. Caterina 54 r.) dal 17 aprile al 15 maggio 2024, organizzata da ...mentelocale