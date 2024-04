La protesta degli autisti dell’Atc | Subiamo danni alla salute guidando su strade dissestate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Sarzana, 23 aprile 2024 – L’area adiacente al deposito di Atc, in via Angelo Lucri, che fino a poche settimane fa costringeva gliautobus a non rispettare il codice della strada dovendo necessariamente percorrere una porzione di via in contromano per aggirare i crateri, è stata scarificata e asfaltata. Un intervento gradito, ma ritenuto non sufficiente dalle sigle sindacali. Di fatti, Cgil, Cisl e Cobas, dopo aver invitato il primo cittadino Cristina Ponzanelli ad effettuare una corsa su un autobus di linea per rendersi conto delle condizioni del manto stradale in cui gli operatori di Atc si trovano costretti a transitare ogni giorno, e non aver ricevuto alcun riscontro, tornano all’attacco. "Le continue sollecitazioni quotidiane, dovute ad un manto stradale ormai dissestato – si legge nella lettera inoltrata lo scorso 8 aprile ...