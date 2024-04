La Promessa - Anticipazioni Puntate dal 29 Aprile al 3 Maggio 2024 | Salvador Recupera La Vista!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 23 aprile 2024) Ladal 29dal 3scopre di aver riacquistato la. Ramona, intanto, non dà più notizie di sé proprio in un momento cruciale per Jana e Curro! Laprosegue e, nel corso della settimana dal 29al 3, grande spazio sarà dedicato a. Dopo tanti mesi di sofferenza per lui arriverà una buonissima notizia a seguito dell’intervento chirurgico agli occhi a cui si era sottoposto. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Cruz non soccorre Fernando che, a causa del suo problema al cuore, ...