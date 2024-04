La Promessa - anticipazioni 26 aprile | verità svelata su Martina Carlos è scomparso

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 23 aprile 2024) La26: nuove tensioni a palazzo tra nobili e servitù. Abbiamo accennato in particolare a(che nominerà Leonor) e a, ma ci saranno anche tra Lorenzo e Catalina e qualcosa come al solito non andrà tra Cruz e Jana e la ragazza chiamerà in causa Manuel. La26: Catalina si oppone a Lorenzo.e i suoi genitori confessano tutto e Cruz… Lorenzo screenshot @laLorenzo continua ad esigere quanto “gli spetta” de “La“, ma Catalina lo affronta: come finirà?screenshot @laNel frattempo Fernando, Margarita esvelano lo scandalo che ha coinvolto ...