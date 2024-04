La polo da rugby è la tendenza primaverile che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 23 aprile 2024) Sportiva ma allo stesso tempo cool, ladaè la it-shirt di questa primavera. Perfetta per le temperature frizzanti di questo periodo, è preppy e divertente, soprattutto nelle sue versioni più colorate. In cotone pesante, nella versione più classica è a righe con stemma laterale e con il colletto a contrasto. Ma ovviamente gli stilisti la ripropongono rivista e corretta in innumerevoli varianti. Da Dries Van Noten a MSGM, i designer mostrano di essere sensibili a questa maglia dall’animo così sportivo che nelle loro mani si trasforma in qualcosa di nuovo. GUARDA LE FOTO Tutte pazze per lada. Come le star indossano il nuovo trend ...