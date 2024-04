La playlist della Serie A | l’Inter canta i Queen | We are the champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Inter-. “No time for losers, ’Cause we are the” I campioni d’Italia sono stati ufficialmente annunciati, dopo l’ennesima vittoria nel derby di Milano ai danni di un Milan allo sbando, i nerazzurri sono tornati ad alzare lo scudetto. Un percorso bellissimo quellosquadra di Inzaghi, che proprio come il Napoli l’anno scorso, ha ammazzato il campionato, dimostrando di essere nettamente la squadra più forte. Una vittoria dalla quale ripartire, per puntare l’anno prossimo (come dicono i) ad essere i campioni, ma del mondo. Bologna-Lucio Battisti. Le prestazioni del Bologna “sono fiori di rosa, fiori di pesco”, il match disputato contro la Roma è stato davvero impressionante. I gol siglati dai rossoblù sono tutti e 3 bellissimi, e dimostrano una fluidità di gioco propria davvero a poche squadre ...