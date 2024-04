La nuova strategia social di Chiara Ferragni | perché le foto in abiti da sera a Venezia segnano la ripartenza

(Di martedì 23 aprile 2024)è andata a, per l'inaugurazione della mostra dell'amico Francesco Vezzoli. Lescattate in quell'occasionel'inizio di una

Il caso beneficenza e pandoro Balocco da un lato, la separazione da Fedez dall'altro, sono i due eventi che hanno segnato la vita di Chiara Ferragni negli ultimi mesi. Se non è dato sapere...

Amazon Bedrock: ecco le ultime innovazioni di AWS per l’AI generativa aziendale - La nuova funzionalità di importazione di modelli custom consente ai clienti di portare facilmente i propri modelli proprietari su Amazon Bedrock ...01net

SAP introduce l'IA nelle sue soluzioni per la supply chain. Obiettivo: trasformare il manifatturiero - Gli insight basati sull’intelligenza artificiale ricavati da dati disponibili in tempo reale aiuteranno le aziende a prendere decisioni migliori lungo le catene di fornitura, ottimizzare lo sviluppo d ...edge9.hwupgrade

TAL Aviation Group si espande nel Sud-Est Asiatico - TAL Aviation Group, compagnia globale di rappresentanza di compagnie aeree, turismo e soluzioni per la distribuzione con presenza in quasi 60 paesi in tutto il mondo, annuncia l'espansione delle sue o ...advtraining