La Nueva Ola – Tutto il programma del festival del cinema spagnolo e latinoamericano dal 15 al 19 maggio

ROMA, Cinema BARBERINI: 15-19 maggio 2024 LA Nueva OLA 2024 – 17° Festival DEL Cinema Spagnolo E LATINOAMERICANO LE PRIME ANTICIPAZIONI: LUZ CIPRIOTA E OMAR AYUSO FRA GLI OSPITI ATTESI “VOY A PASÁRMELO BIEN” DI DAVID SERRANO: FILM D‘APERTURA IN ANTEPRIMA: “ON THE GO” DI MARÍA GISÈLE ROYO E JULIA DE CASTRO, MENZIONE SPECIALE A LOCARNO “PUAN” DI MARÍA ALCHÉ E BENJAMÍN NAISHTAT, MIGLIOR SCENEGGIATURA E ATTORE PROTAGONISTA A SAN ... (romadailynews)

Roma, 2 mar. (askanews) – A Roma dal 15 al 19 maggio al cinema Barberini è in programma la 17a edizione de “La Nueva Ola – festival del cinema spagnolo e latinoamericano”, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori. Due le sezioni principali del festival: Nueva Ola del cine español e Nueva Ola Latinoamericana, dedicate alle migliori novità del cinema spagnolo e d’oltreoceano inedito in Italia, in concorso per il Premio del Pubblico; ... (ildenaro)