La mostra speciale e una giornata di studi per Sergio Lombardo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Una programmatica differenza è lache, nell’ambito del noto progetto Galleria Aperta, è dedicata alla lunga carriera di, classe 1939 e protagonista della sperimentazione dell’avanguardia italiana a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Visitabile alla Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo fino al 2 giugno e curata da Moira Chiavarini e da Simone Zacchini, laè divisa in tre sezioni. La prima conche entra in scena con opere pittoriche come i Monocromi e con opere scultoree e installative come i Superquadri, realizzate dal 1965 in poi. La seconda è dedicata agli anni Settanta, durante i qualievolve il proprio linguaggio verso la psicologia sperimentale, codificando la Teoria Eventualista, fondando il Centro ...