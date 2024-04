La mobilitazione per la sicurezza | Ci si indigna - ma non si fa nulla E si continua a morire sul lavoro

(Di martedì 23 aprile 2024) "Quando sono tornato a casa, ho abbracciato i miei figli". Un gesto istintivo quello di Paolo Tosoni, Rsu e Rls della Fim Brescia della Feralpi Siderurgica di Lonato, dopo aver assistito all’infortunio mortale suldi un collega. "Era il 21 gennaio 2024, stavo iniziando il mio turno di– ha raccontato davanti a 600 delegati riuniti alla Fiera di Montichiari per l’assemblea generale provinciale della Cisl, nuova tappa dellasulla– quando all’ingresso nel piazzale, ho visto le fiamme che stavano divampando nella loro opera devastatrice di una vita: avvolgendo la pala meccanica. Ho visto i vigili del fuoco all’opera e sono entrato subito per svolgere il mio ruolo di rappresentante dellaper i lavoratori. Nessuno sapeva in quel momento se sul mezzo c’era ...

Sostengo con forza l’appello della Fieg al governo affinché vengano garantite adeguate risorse a sostegno della stampa, un settore fondamentale e strategico. Dopo la pandemia il settore ha visto una contrazione di entrate. Occorre intervenire per evitare un progressivo crollo occupazionale in un settore già vessato. Investire sulla stampa significa investire sul pluralismo e sulla democrazia. Porterò l’appello nelle istituzioni europee affinché ... (quotidiano)

Massa, 15 aprile 2024 – La città si mobilita per dire ’no’ all’ipotesi di costruire la nuova Questura in una parte del parco degli Ulivi . E ieri mattina, all’ingresso del parco , su iniziativa dei gruppi dei consiglieri del Partito democratico, Massa è un’altra cosa, Polo progressista e Sinistra, è iniziata la protesta. In poche ore raccolte circa 500 firme : "Ci siamo dovuti fermare – spiega il consigliere comunale di Mac, Ivo Zaccagna – con ... (lanazione)

e Alessandro Salemi La notizia della candidatura alle elezioni europee di Ilaria Salis, è salutata con giubilo da Alleanza Verdi-Sinistra anche a Monza e Brianza, con la coordinatrice provinciale Giovanna Amodio, che ha parlato di lei come di un "nome del territorio". La macchina elettorale è pronta a partire e in agenda per il 9 maggio è già in programma un incontro a Desio col papà Roberto e con a senatrice Ilaria Cucchi. Tuttavia i ... (ilgiorno)

