La memoria di Nia - dalla Svezia a Civitella | È giusto ricordare anche se fa male

(Di martedì 23 aprile 2024)(Arezzo), 23 aprile 2024 – “Guardi sono impegnata, tra poco devo iniziare la mia lezione. Domani (oggi, ndr ) mi metterò in viaggio e giovedì sarò a, ci vediamo in piazza". La voce è squillante all’altro capo del telefono, in. A sentirla Nia Cau non dimostra affatto i suoi 94 anni. "Nonostante l’età faccio ancora l’insegnante e tra pochi minuti inizia la mia lezione" aggiunge per spiegare i minuti contati soprattutto a ridosso di un viaggio in Italia per prendere parte al 25 aprile con il presidente Mattarella. Nia nell’estate del 1944 aveva solo 14 anni quando era rifugiata con i genitori - il padre Giovanni e la madre Helga Elmqvist - da Firenze in Gebbia. Lui insegnante di scienze naturali agli Scolopi di Firenze e d autore di testi scolastici. Lei, Helga, svedese, traduttrice di favole nordiche e ...