La lunga crisi delle vocazioni L’incitazione del vescovo | Ragazzi - non abbiate paura

(Di martedì 23 aprile 2024) Il diacono Samuele B, della comunità parrocchiale di Ceparana, è stato ordinato sabato 13 aprile. Si tratta dell’ultima tappa prima del sacerdozio, e arriva al termine di un cammino iniziato quando era adolescente. Era dal 2017 che in Diocesi non si verificava un evento del genere e la notizia è stata accolta come una vera e propria festa. La celebrazione si è svolta nella Cattedrale di Cristo Re, presieduta dalPalletti che ha imposto le mani sulla testa del seminarista pronunciando poi la formula di rito: "Dio, che ha iniziato in te la Sua opera, la porti a compimento”. A circondare Samuele i familiari, gli amici e i compagni di seminario, che ha frequentato per la maggior parte del suo percorso di formazione a Genova. Sveglia alle sei e mezza della mattina, la preghiera, le lezioni di teologia, il pranzo in refettorio, lo studio e poi ...