La liberazione degli ebrei dalla schiavitù e gli ostaggi di oggi a Gaza - schiavi di Hamas

Dopo l’ottimismo dei mediatori del Cairo per un possibile accordo di pace in Medio Oriente , da Hamas è arrivata la doccia fredda. Con un duro comunicato, il gruppo terroristico palestinese ha ufficialmente respinto l’ultima proposta di accordo avanzata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto si legge nel documento, la bozza di accordo “non soddisfa nessuna richiesta avanzata dal gruppo”. Hamas ha affermato di avere ... (lanotiziagiornale)

“Noi viviamo ogni giorno come se fosse il 7 ottobre. Ora siamo ad aprile ma per noi e anche per le altre famiglie noi siamo rimasti al 7 ottobre. Per noi ogni giorno è quella data e vogliamo che mio fratello torni da noi. Sono arrabbiata, mi manca, ed è davvero difficile. Vogliamo solo che tornino a casa”. Sono le parole di Naama Miran, sorella di Omri Miran, rapito a Nahal Oz.La donna ha parlato in una conferenza stampa a Roma insieme a una ... (ilfattoquotidiano)

“Noi vogliamo la pace, vogliamo la cessazione delle ostilità, ma prima di tutto vorremmo la restituzione degli ostaggi ”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa , che a Palazzo Madama ha ricevuto una delegazione di familiari di alcuni israeliani ostaggi di Hamas , dopo il tragico attacco a Israele del 7 ottobre. Una vera e propria tortura psicologica per centinaia di israeliani, da oltre sei mesi prigionieri di terroristi dopo aver ... (secoloditalia)

Il padiglione di Israele alla 60esima Biennale di Venezia , che doveva aprire oggi, resterà chiuso “sino a che non sarà pattuito un cessate il fuoco e non saranno liberati gli ostaggi” nelle mani di Hamas. Recita così il messaggio scritto su un foglio bianco e affisso alla porta della struttura alla Biennale Arte. E la decisione è della curatrice e artista Ruth Patir: “È una scelta di solidarietà con le famiglie degli ostaggi e la grande ... (ilfattoquotidiano)

La liberazione, ottanta anni fa. Al via la mostra di foto e documenti - In piazza Matteotti l’esposizione dell’Istituto storico per la Resistenza, presentata nelle Stanze della Memoria ...lanazione

Festa della liberazione. Le celebrazioni in centro - Giovedì 25 aprile ricorre il 79.mo anniversario della liberazione e come ogni anno si svolgerà la cerimonia commemorativa organizzata dal Comune di Poggibonsi, con la sezione Anpi (Associazione italia ...lanazione

La liberazione degli ebrei dalla schiavitù e gli ostaggi di oggi a Gaza, schiavi di Hamas - Quest’anno per le famiglie ebraiche in tutto il mondo è più facile immedesimarsi nel proprio vissuto, perché Yahya Sinwar sta tenendo in ostaggio da sei mesi più di 130 persone rapite, bambini ...ilfoglio