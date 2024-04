La Juventus soffre ma approda in finale di Coppa Italia

(Adnkronos) – La Lazio batte la Juventus per 2-1 nel ritorno della semi finale di Coppa Italia . I bianconeri , vittoriosi per 2-0 all'andata a Torino, si qualificano per la finale nonostante la sconfitta incassata a Roma. La Lazio va sul 2-0 con la doppietta di Castellanos, a segno al 12' e al 49'. ... (periodicodaily)

Coppa Italia, juventus in finale. Crollo Chelsea: l'Arsenal ne fa cinque - Lazio - Juve termina 2-1, ma in finale volano gli uomini di Allegri. Batosta in Premier per il Chelsea. La Roma tira un sospiro di sollievo dopo gli ultimi esami a cui si è sottoposto N'Dicka. Sanzion ...corrieredellosport

Coppa Italia: Allegri, uscita avrebbe avuto risvolti psicologici - Nel computo delle due partite, nonostante la buona prova della Lazio, abbiamo meritato la finale". Sono queste le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della juventus, dopo la finale di Coppa Italia ...ansa

DIRETTA - Lazio - juventus, Tudor in conferenza: "Grande partita, i ragazzi hanno dato tutto" - La Lazio sfiora l'impresa ma non basta. All'Olimpico la doppietta del Taty Castellanos e un'ottima prestazione dei biancocelesti vengono cancellate dalla rete di Milik nel finale che, ...lalaziosiamonoi