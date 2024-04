La Juventus soffre ma approda in finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – Laraggiunge ladi2023/2024. Nonostante la sconfitta per 2-1 subita nella semidi ritorno dell’Olimpico contro la Lazio, la squadra bianconera passa il turno grazie al successo per 2-0 ottenuto all’andata. I padroni di casa iniziano cercando di gestire il possesso palla, ma all’8? sono gli ospiti ad avere la prima occasione da rete con Cambiaso, che calcia di poco sul fondo. Al 13? i biancocelesti passano in vantaggio e riaprono subito il doppio confronto con Taty Castellanos che, su corner di Luis Alberto, realizza il colpo di testa vincente. Gli uomini di Massimiliano Allegri provano a reagire e al 23? hanno una grandissima chance per il pareggio con Dusan Vlahovic che, a due passi dalla porta, si fa ipnotizzare da Mandas. Alla mezz’ora ci prova ...