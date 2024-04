La Juventus si sveglia solo col tridente | Allegri in finale di Coppa Italia - ma la sua idea di squadra è stata battuta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) La Lazio sfiora la rimonta e vince 2-1, lasi regala la 23esimadidella sua storia. All’Olimpico è la Vecchia Signora a prenotare un nuovo soggiorno romano in vista dell’ultimo atto della competizione, in programma il prossimo 15 maggio. Labiancoceleste gioca una delle migliori partite della stagione rimontando il 2-0 bianconero dell’andata con una doppietta di Castellanos, ma alla fine è una rete di Milik a regalare la(contro una tra Atalanta e Fiorentina, in campo domani) alla. Bastano tre minuti dia Massimilianoper esultare a fine gara, ma il tecnico deve fare i conti con una prestazione nettamente insufficiente della suanella ...