La giocatrice presa a pugno da un allenatore | Mi faceva gestacci indicando il suo pene

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 aprile 2024) Alessia Ferrazza, capitana del Trastevere calcio femminile, è stata aggredita con un. A colpirla è stato il coach 71enne di alcune giocatrici che si chiama Vittorio Belotti. «Purtroppo ancora oggi ci troviamo a parlarne. È molto triste. Si discute tanto di violenza sulle donne, di come tutelarle, anche noi partecipiamo alle manifestazioni e poi accadono queste cose nei campi e non solo. Per me è la prima volta e posso dire che eravamo tutti sconvolti, anche l’arbitra. In due giorni tutte le società si sono strette attorno a me, questo è stato molto bello ma non basta», dice lei all’edizione romana di Repubblica. Ferrazza ha preso ilperché ha cercato di sedare una rissa con il Vis Mediterranea soccer femminile durante un incontro di serie C. Pier Luigi Betturri, il presidente del Trastevere dice: «La Vis sta barando dicendo che non è ...