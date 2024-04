La fragilità umana trionfa nel finale della Prosa al Donizetti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 aprile 2024) Bergamo. Povertà, malattia, pazzia, solitudine, disperazione, sofferenza. Tutto ciò che per nostra indole tendiamo a evitare come la peste è messo in bella vista in “L’albergo dei Poveri”, spettacolo scelto da Maria Grazia Panigada, direttrice artisticaStagione die Altri Percorsi promossa dalla Fondazione Teatrodi Bergamo, per salutare l’affezionato pubblicorassegna. Lo spettacolo, tratto dall’opera omonima di Maksim Gor’kij, vede in scena Massimo Popolizio, celebre attore, regista e doppiatore, nei panni di Luka, un pellegrino alquanto speciale. Non c’è altro modo di descrivere il personaggio interpretato da Popolizio. Buono e scaltro, empatico e altruista Luke è la luce che irrompe tra gli ultimi. Ancora una volta Maria Grazia Panigada, direttrice artistica...