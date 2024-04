La fotografia vintage conquista Arezzo con Foto antiquaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 –camere, cineprese e attrezzaturegrafiche antiche protagoniste di una mostra che è un vero e proprio paradiso per chi ama lad’epoca: domenica 28 aprile adtorna l’appuntamento con, la storica mostra-mercato - organizzata dalla FondazioneIntour in collaborazione conClub "La Chimera" di- che è appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Sotto le suggestive Logge del Vasari che incorniciano la monumentale Piazza Grande, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre 25 espositori provenienti da ogni parte d’Italia daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature ...